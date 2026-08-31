Получил штраф за то, что погладил сурка: в США наказали популярного блогера

Американский инфлюенсер Джаред Шульт получил штраф после того, как снял, казалось бы, безобидное видео: он погладил сурка в Национальном парке Маунт-Рейнир, расположенном в штате Вашингтон.

23-летний блогер отправился на прогулку по маршруту Skyline Trail, и тогда на одной из смотровых площадок к нему подошла сурок. Парень присел рядом с животным, а когда оно встало на задние лапы и облокотилось на него, погладил его по спине, пишет Daily Mail.

Почему оштрафовали блогера?

Видео с этим милым моментом Шульт опубликовал в инстаграме, где у него более 170 000 подписчиков.

Впрочем, правила Национального парка Маунт-Рейнир запрещают посетителям намеренно беспокоить, пугать, кормить или даже просто прикасаться к диким животным. Людей также просят держаться от них на расстоянии не менее 46 метров. В парке также подчеркивают, что сурки и другие грызуны кажутся дружелюбными, но приближаться к ним все равно нельзя.

После публикации в соцсетях блогера раскритиковали. В ответ он заявил, что животное не кормил, а сурок подошел к нему сам.

Я его вообще не кормил. Он сам подошел ко мне и как бы обнял, а я не удержался и погладил его,

– написал он.

Но впоследствии под видео также появился комментарий от человека, назвавшегося рейнджером парка и заявившего, что с блогером свяжутся из-за нарушения правил и публикации видео в соцсетях.

Сам блогер сначала принял этот комментарий за троллинг – но уже на следующий день ему позвонили с номера из штата Вашингтон. Этот звонок он пропустил – и уже через несколько минут звонки получили оба его родителя. Им сообщили, что блогеру выпишут штраф.

Блогер погладил сурка в Национальном парке: смотрите видео

В итоге блогеру выписали штраф в размере 230 долларов за нарушение федеральных правил, запрещающих кормить и трогать диких животных. Также рейнджер сообщил парню, что максимальное наказание могло быть больше – до 5 тысяч долларов.

Я вполне нормально отношусь к тому, что меня привлекли к ответственности, и я извинился, но считаю, что то, как с этим разобрались, было довольно безответственно,

– заявил Шульт.

Он отметил, что не знает, как сотрудники парка получили его номер, а также номера его родителей. В национальном парке тем временем уже проверяют, каким образом рейнджеры связались с блогером – там указали, что такая коммуникация вовсе не является стандартной процедурой.

В то же время в парке напомнили, что сурки, как и другие дикие животные, привыкают к людям, если те часто к ним приближаются – и это меняет их естественное поведение, а также повышает риск передачи болезней, а порой даже приводит к агрессивной реакции и укусам.