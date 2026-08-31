23-річний блогер вирушив на прогулянку маршрутом Skyline Trail, і тоді на одному з оглядових майданчиків до нього наблизився бабак. Хлопець присів біля тварини, а коли та піднялася на задні лапи та сперлася на нього, погладив її по спині, пише Daily Mail.

За що оштрафували блогера?

Відео з цим милим моментом Шульт опублікував в інстаграмі, де має понад 170 000 підписників.

Втім, правила Національного парку Маунт-Рейнір забороняють відвідувачам навмисно турбувати, лякати. годувати чи навіть просто торкатися диких тварин. Людей також просять триматися від них на відстані щонайменше 46 метрів. У парку також наголошують, що бабаки та інші гризуни видаються доброзичливими, але наближатися до них однаково не можна.

Після публікації у соцмережах блогера розкритикували. У відповідь він заявив, що тварину не годував, а бабак підійшов до нього сам.

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Я його взагалі не годував. Він сам підійшов до мене й ніби обійняв, а я не втримався і погладив його,

– написав він.

Але згодом під відео також з'явився коментар від людини, що назвалася рейнджером парку та заявила, що з блогером зв'яжуться через порушення правил та публікацію відео в соцмережах.

Сам блогер спершу сприйняв цей коментар за тролінг – але вже наступного дня йому зателефонували з номера зі штату Вашингтона. Цей дзвінок він пропустив – і вже за кілька хвилин дзвінки отримали обоє його батьків. Їм повідомили, що блогеру випишуть штраф.

Блогер погладив бабака в Національному парку: дивіться відео

Зрештою блогеру виписали штраф у розмірі 230 доларів за порушення федеральних правил, що забороняють годувати та торкатися диких тварин. Також рейнджер повідомив хлопцеві, що максимальне покарання могло бути більшим – до 5 тисяч доларів.

Я цілком нормально ставлюся до того, що мене притягнули до відповідальності, і я вибачився, але вважаю, що те, як із цим розібралися, було досить безвідповідально,

– заявив Шульт.

Він зауважив, що не знає, як працівники парку отримали його номер, а також номери його батьків. У нацпарку тим часом вже перевіряють спосіб, у який рейнджери зв'язалися з блогером – там зазначили, що така комунікація зовсім не є стандартною процедурою.

Водночас у парку нагадали, що бабаки, як і інші дикі тварини, звикають до людей, якщо ті часто до них наближаються – і це змінює їхню природну поведінку, а також підвищує ризик передачі хвороб, а часом ще й призводить до агресивної реакції та укусів.