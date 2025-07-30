Букингемский дворец предлагает уникальную возможность для тех, кто увлекается садоводством – заполнить вакансию садовника. Таким образом можно почувствовать величие одной из самых известных резиденций мира, ведь жилье предоставляют именно в ее стенах.

Королевская семья объявила о приеме заявок на должность садовника, предлагая ежедневную заработную плату в размере 123 фунтов стерлингов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

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Какие требования к должности садовника в Букингемском дворце?

Согласно объявлению, король Чарльз и королева Камилла активно ищут нового члена команды для управления большими садами Букингемского дворца. На этой должности предлагается годовая заработная плата в размере 32 000 фунтов стерлингов (более 42 000 долларов США).

Работнику будет поручено наблюдать за содержанием садов дворца площадью 39 акров (более 15 гектаров), гарантируя, что они будут соответствовать "самым высоким стандартам".

Это уход за садами, которыми будут восхищаться тысячи. Это использование каждой возможности, чтобы оставить свой след. Это гордость присоединиться к команде в самом сердце известного учреждения. Это то, что делает работу в Королевском доме исключительной,

– говорится в объявлении.

Кандидаты должны иметь соответствующую квалификацию, хорошо разбираться в уходе за газонами и уметь пользоваться садово-парковым оборудованием. Важными навыками являются тайм-менеджмент, адаптивная коммуникация и творческий подход к выполнению задач.

В обмен на свой опыт кандидаты могут рассчитывать на заработную плату в размере 32 000 фунтов стерлингов в год, а также на такие льготы, как бесплатные обеды и проживание в культовом дворце. Процесс отбора на эту должность завершился 27 июля.

Тем временем из-за сильной жары в Греции будут штрафовать за работу после обеда.