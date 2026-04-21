Сумма немалая: сколько украинцам придется заплатить, чтобы остаться в Польше

Уже с 4 мая 2026 года украинцы, которые получали в Польше временную защиту, смогут перейти на другой способ легализации – карту CUKR. Но для того, чтобы ее получить, нужно соблюсти несколько требований и заплатить определенную сумму.

Карта CUKR – это вид на жительство в Польше, выдается на три года. Карточку могут получить те украинцы, имеющие активный статус PESEL UKR в течение по крайней мере года, пишет InPoland.

Что нужно сделать для получения карты CUKR?

Одно из важнейших изменений, что связано с переходом на статус CUKR заключается в полной цифровизации процедуры. Заявления на получение карты принимаются только онлайн в системе MOS, а вот в бумажном виде подать документы будет невозможно вообще. Весь процесс, от заполнения формы до ее подписания, будет происходить в электронном кабинете.

Украинцы, что будут подаваться на статус, должны иметь доступ к доверенному профилю или электронной подписи – а это означает, что государство передает ответственность за первый этап получения карты CUKR непосредственно заявителю.

Открытие доступа к подаче заявлений запланировано на 4 мая 2026 года, а завершится период 4 марта 2027 года.

Для того, чтобы подать заявление на получение карты CUKR, нужно:

создать учетную запись в системе MOS;

войти в систему с помощью государственной системы цифровой идентификации;

заполнить форму (ввести персональные данные и другую информацию из документов);

добавить фотографию и подтверждение оплаты;

поставить электронную подпись.

После этого заявление направляется в воеводское управление по месту жительства, и на рассмотрение заявления может уйти до нескольких месяцев.

Впрочем, получение карты CUKR не бесплатное и предусматривает уплату нескольких обязательных сборов, и их общая сумма составляет 440 злотых, пишет gov.pl. Сюда входят гербовый сбор на выдачу разрешения на временное проживание и плата за физическую карту побыту. Оплатить сбор нужно до подачи заявления, иначе система просто не примет его.

Важно! Пребывание в Польше по карте CUKR будет засчитываться в необходимый срок пребывания при подаче заявки на долгосрочное проживание в Евросоюзе.

