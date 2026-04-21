Карта CUKR – це дозвіл на проживання у Польщі, що видається на три роки. Картку можуть отримати ті українці, що мають активний статус PESEL UKR протягом принаймні року, пише InPoland.

Цікаво Міста стали "неможливими для життя": популярна країна знову звинувачує туристів

Що потрібно зробити для отримання карти CUKR?

Одна з найважливіших змін, що пов'язана з переходом на статус CUKR полягає у повній цифровізації процедури. Заяви на отримання картки приймаються лише онлайн у системі MOS, а ось в паперовому вигляді подати документи буде неможливо взагалі. Весь процес, від заповнення форми до її підписання, буде відбуватися в електронному кабінеті.

Українці, що подаватимуться на статус, повинні мати доступ до довіреного профілю чи електронного підпису – а це означає, що держава передає відповідальність за перший етап отримання карти CUKR безпосередньо заявнику.

Відкриття доступу до подачі заяв заплановане на 4 травня 2026 року, а завершиться період 4 березня 2027 року.

Для того, аби подати заяву на отримання карти CUKR, потрібно:

створити обліковий запис у системі MOS;

увійти в систему за допомогою державної системи цифрової ідентифікації;

заповнити форму (ввести персональні дані та іншу інформацію з документів);

додати фотографію та підтвердження оплати;

поставити електронний підпис.

Після цього заява надсилається до воєводського управління за місцем проживання, і на розгляд заяви може піти аж до кількох місяців.

Втім, отримання карти CUKR не безплатне та передбачає сплату кількох обов'язкових зборів, і їхня загальна сума становить 440 злотих, пише gov.pl. Сюди входять гербовий збір на видачу дозволу на тимчасове проживання та плата за фізичну карту побиту. Оплатити збір потрібно до подання заяви, інакше система просто не прийме її.

Важливо! Перебування у Польщі за картою CUKR зараховуватиметься до необхідного терміну перебування під час подання заявки на довгострокове проживання у Євросоюзі.

Що ще варто знати українцям в Польщі?