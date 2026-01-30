Что можно купить за минимальную почасовую ставку в Германии: неожиданный список
- Украинец в Германии за 15 евро купил в Lidl булочки, мандарины, спагетти, сыры, ветчину, масло, йогурты, сосиски и виноград.
- С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Германии вырастет до 13,90 евро в час.
Украинец, который живет и работает в Германии, показал, что можно купить в сети Lidl за деньги, эквивалентные минимальной почасовой ставке в этой стране.
Цены на продукты в разных странах Европы могут значительно отличаться – впрочем, всего на 15 евро в Германии можно купить немало, сообщает mykolagoriunov888.
Что можно купить на 15 евро в магазине Lidl?
Украинец, живущий в Германии, показал свои покупки в местной популярной сети супермаркетов. И на 15 евро в стране можно купить немало:
- упаковка булочек для запекания – 0,69 евро;
- 1 килограмм мандаринов – 1,79 евро;
- пачка спагетти 0,5 килограмма – 0,99 евро;
- 250 граммов мягкого сыра – 0,99 евро;
- 250 граммов твердого сыра – 1,89 евро;
- упаковка нарезанной ветчины – 1,89 евро;
- упаковка масла – 0,99 евро;
- 4 упаковки греческого йогурта – 1,59;
- 400 граммов сосисок – 2,79 евро;
- 0,5 килограмма винограда – 1,99 евро.
Общий чек за все эти продукты составил 16,90 евро.
Между тем в Германии с 1 января 2026 года минимальная зарплата выросла до 13,90 евро в час, пишет Trading economics.
