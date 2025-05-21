Получится ли так в Украине: украинка в США показала ужин за 10 долларов
- Украинка Мария, которая живет в США, купила продукты на ужин за 10 долларов, включая красную рыбу, картофель и спаржу.
- Цены на продукты в США зависят от штата; в Иллинойсе Мария потратила 8,66 доллара, тогда как в других штатах расходы могли бы быть выше.
Украинка Мария, проживающая в США, постаралась скупиться продуктами на ужин, уложившись всего в 10 долларов. Девушка показала, что из этого получилось.
В своем тиктоке @mariiahapii показала, как скупается в супермаркете и из чего можно приготовить на 10 долларов. Об этом пишет 24 Канал.
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Что можно купить в США на 10 долларов
Девушка приобрела красную рыбу по акции – она стоит 3,92. Далее девушка положила в корзину картофель, упаковка которой стоила 99 центов. Затем она взяла спаржу, которая стоит 1,99.
За все эти продукты девушка заплатила 8,66 доллара вместе с налогом. То есть даже дешевле, чем она рассчитывала. Ради справедливости, украинка использовала соль, перец и слайс сыра, которые были у нее дома, чтобы таки получилась заявленная стоимость.
Все это девушка запекла в духовке.
Получился идеальный ужин. Здорово, вкусно и осталось еще. А цена всего 10 долларов,
– заявила она.
По нынешнему курсу, 10 долларов – это 414 украинских гривен.
Интересно. Ранее мы писали о том, сколько стоят продукты в Японии.
Что можно приобрести на 10 долларов в штате Иллинойс: смотрите видео
В то же время следует отметить, что цены на продукты значительно зависят от штата. Девушка проживает в штате Иллинойс, где очень развито сельское хозяйство.
Как подметили в комментариях, к примеру, в штате Айова такой кусок делать обошелся бы в 13 долларов. А в Нью-Йорке рыба обошлась бы в минимум 10 долларов, спаржа – минимум 5, а картофель – в 5 – 6 долларов.