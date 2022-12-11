Проезд в Праге для беженцев: сколько стоит езденка в столице Чехии для украинцев

Граждане Украины, которые имеют временную защиту в Чехии, могут пользоваться общественным транспортом Праги на льготных условиях. Однако следует оформить специальный проездной.

Льготный проездной, которым могут пользоваться украинцы с временной защитой, имеет название: "Osoba v hmotné nouzi 2" (лицо в материальном затруднении 2). Он действует только на территории главного города Прага (тарифные зоны P, 0, B), учитывая метро и поезда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PID.cz.

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Как получить льготный проезд

Сначала необходимо оформить карточку PID "HN2". Сделать это можно только в пунктах продажи Пражского общественного транспорта (Dopravní podnik Praha – "DPP") и у оператора ICT (Škodův palác).

Также там могут помочь получить ваучер в электронном виде, поскольку для этого нужен персональный идентификатор в системе PID Lítačka.

Возьмите с собой необходимые документы. Для того, чтобы оформить льготный, необходимо предъявить: фотографию паспорта, удостоверение личности и одну из виз, на которую предоставляется льгота – визу терпимости (визовый код D/VS/U) или временную защиту (визовый код D/DO/667).

Оформление самой карты PID стоит 60 чешских крон. После этого ее можно пополнять, чтобы иметь проездной.

Тарифы за льготный проезд по Праге:

Ежемесячный, 30-дневный льготный проездной – 165 чешских крон

Ежеквартальный, то есть 90-дневный льготный проездной – 444 чешские кроны

Граждане Украины без временной защиты должны оплачивать проезд по обычным тарифам PID.

Следует отметить, что за безбилетный проезд в Чехии предусмотрен большой штраф – от 1500 крон.