Украинка Татьяна, которая проживает в Чехии, рассказала о 5 странных для нее причин, за что могут оштрафовать в этой стране. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео @_tati_anaa_czua.

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5 необычных нарушений, за что могут оштрафовать в Чехии

Питание в общественном транспорте. Это считается нарушением, а особенно, если оставить после себя мусор. Штраф до 1000 корун.

Отсутствие световых элементов в темное время суток в некоторых регионах также считается нарушением. За это могут выписать штраф до 1 000 крон.

Выгул собак без поводка в некоторых местах запрещен, за это могут оштрафовать до 10 000 крон.

Снег на тротуарах возле дома – владельцы обязаны его расчищать. Иначе грозит штраф до 10 000.

Кормление уток в запрещенных местах – предусмотрен штраф до 5 000 корун.

За что могут оштрафовать в Чехии: смотрите видео

В то же время в комментариях многие украинцы отмечают, что их не штрафовали за выгул собак без поводка или нерасчищенный снег возле дома. Поэтому, вероятно, в большинстве случаев эти правила действуют только на бумаге, или же зависят от района. Однако лучше все же не испытывать судьбу.

Также некоторые комментаторы выступили в защиту этих правил, назвав их правильными и "цивилизованными".