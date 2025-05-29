Пільговий проїзний, яким можуть користуватися українці з тимчасовим захистом, має назву: "Osoba v hmotné nouzi 2" (особа у матеріальній скруті 2). Він діє лише на території головного міста Прага (тарифні зони P, 0, B), враховуючи метро та поїзда. Про це пише 24 Канал із посиланням на PID.cz.

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Як отримати пільговий

Спершу необхідно оформити картку PID "HN2". Зробити це можна лише у пунктах продажу Празького громадського транспорту (Dopravní podnik Praha – "DPP") та в оператора ICT (Škodův palác).

Також там можуть допомогти отримати ваучер в електронному вигляді, оскільки для цього потрібний персональний ідентифікатор у системі PID Lítačka.

Візьміть із собою необхідні документи. Для того, щоб оформити пільговий, необхідно пред'явити: фотографію паспорта, посвідчення особи та одну з віз, на яку надається пільга – візу терпимості (візовий код D/VS/U) або тимчасовий захист (візовий код D/DO/667).

Оформлення самої картки PID коштує 60 чеських крон. Після цього її можна поповнювати, щоб мати проїзний.

Тарифи за пільговий проїзд по Празі:

Щомісячний, 30-денний пільговий проїзний – 165 чеських крон

Щоквартальний, тобто 90-денний пільговий проїзний – 444 чеські крони

Громадяни України без тимчасового захисту повинні оплачувати проїзд за звичайними тарифами PID.

Слід зазначити, що за безквитковий проїзд у Чехії передбачений великий штраф – від 1500 крон.