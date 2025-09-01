Украинка, живущая уже несколько лет в Японии, поделилась, как цены там отличаются от украинских.

Жизнь в другой стране может быть непростой – и не в последнюю очередь из-за того, что цены могут существенно отличаться от привычных. Украинка, что учится и живет в Японии, рассказала 24 Каналу, что в Японии будет стоить в разы дороже, чем в Украине.

Насколько отличаются цены в Японии от украинских?

Украинка поделилась, что в целом японские цены выше украинских примерно на 20 – 30%.

Однако зарплаты и стипендии гораздо больше, поэтому это не создает дискомфорта,

– добавила она.

Но есть и продукты, цены на которые отличаются существенно – очень дорогие в Японии продукты из стран Европы и Америки. Кроме того, немало придется отдать также и за фрукты и ягоды.

Многие украинцы, что переезжали или путешествовали в Японию, отмечали, что больше всего "кусаются" цены на совсем привычные для украинцев фрукты. Например, еще три года назад за два персика нужно было заплатить 263 гривны, а всего пять слив обходились в 200 гривен. Даже за два обычных яблока нужно было заплатить 170 гривен.

Украинка также рассказала, что в повседневной жизни в Японии очень не хватает украинских продуктов, которые найти в японских магазинах почти нереально. В частности, не найти в супермаркетах свеклы, сметаны, укропа и даже привычного шоколада.

Что удивляет украинцев в жизни в Японии?

Япония – это страна, что может изрядно удивить и туристов, и людей, которые переезжают туда жить. Поэтому лучше перед поездкой узнать о некоторых необычных моментах, чтобы они не стали шоком после и не испортили отпуск.