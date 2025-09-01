Фрукти та ягоди на вагу золота: українка розповіла про ціни в Японії
- Ціни на фрукти і ягоди в Японії значно вищі, наприклад, два персики коштують 263 гривні.
- В Японії складно знайти українські продукти, такі як буряки та сметана.
- Українка зазначила, що деякі технології в Японії відсутні, але є й унікальні, наприклад, машини для висушування парасольок.
- Японські ціни загалом вищі на 20-30% від українських, але зарплати також значно вищі.
Українка, що живе вже кілька років у Японії, поділилася, як ціни там відрізняються від українських.
Життя в іншій країні може бути непростим – і не в останню чергу через те, що ціни можуть суттєво відрізнятися від звичних. Українка, що навчається та живе в Японії, розповіла 24 Каналу, що в Японії коштуватиме в рази дорожче, ніж в Україні.
Цікаво У Європі це роблять усі: в Японії туристка отримала дуже незвичний штраф
Наскільки відрізняються ціни в Японії від українських?
Українка поділилася, що загалом японські ціни вищі від українських приблизно на 20 – 30%.
Проте зарплати та стипендії набагато більші, тож це не створює дискомфорту,
– додала вона.
Але є й продукти, ціни на які відрізняються суттєво – дуже дорогі в Японії продукти з країн Європи та Америки. Окрім того, чимало доведеться віддати також і за фрукти та ягоди.
Чимало українців, що переїжджали чи подорожували до Японії, зазначали, що найбільше "кусаються" ціни на зовсім звичні для українців фрукти. Наприклад, ще три роки тому за два персики потрібно було заплатити 263 гривні, а всього п'ять слив обходилися у 200 гривень. Навіть за два звичайні яблука потрібно було заплатити 170 гривень.
Українка також розповіла, що у повсякденному житті в Японії дуже бракує українських продуктів, які знайти в японських магазинах майже нереально. Зокрема, не знайти в супермаркетах буряків, сметани, кропу та навіть звичного шоколаду.
Що дивує українців у житті в Японії?
Японія – це країна, що може неабияк здивувати і туристів, і людей, які переїздять туди жити. Тож краще перед поїздкою дізнатися про деякі незвичні моменти, аби вони не стали шоком опісля та не зіпсували відпустку.
- Наприклад, українка, що живе у Японії, помітила кілька мінусів у країні – починаючи від освіти і закінчуючи, як не дивно, технологіями, які в усьому світі вважаються передовими. Втім, кількох цифрових речей, які полюбилися вже всім українцям, у Японії не знайдеш.
- Але все ж є в Японії і чимало технологій, що точно вразять – і українка під час подорожі Японією зазнімкувала кілька з них. Наприклад, в автобусах можна відгородитися від сусідів, а також багато де знайдеться спеціальна машина для висушування парасольок.