Українка, що живе вже кілька років у Японії, поділилася, як ціни там відрізняються від українських.

Життя в іншій країні може бути непростим – і не в останню чергу через те, що ціни можуть суттєво відрізнятися від звичних. Українка, що навчається та живе в Японії, розповіла 24 Каналу, що в Японії коштуватиме в рази дорожче, ніж в Україні.

Наскільки відрізняються ціни в Японії від українських?

Українка поділилася, що загалом японські ціни вищі від українських приблизно на 20 – 30%.

Проте зарплати та стипендії набагато більші, тож це не створює дискомфорту,

– додала вона.

Але є й продукти, ціни на які відрізняються суттєво – дуже дорогі в Японії продукти з країн Європи та Америки. Окрім того, чимало доведеться віддати також і за фрукти та ягоди.

Чимало українців, що переїжджали чи подорожували до Японії, зазначали, що найбільше "кусаються" ціни на зовсім звичні для українців фрукти. Наприклад, ще три роки тому за два персики потрібно було заплатити 263 гривні, а всього п'ять слив обходилися у 200 гривень. Навіть за два звичайні яблука потрібно було заплатити 170 гривень.

Українка також розповіла, що у повсякденному житті в Японії дуже бракує українських продуктів, які знайти в японських магазинах майже нереально. Зокрема, не знайти в супермаркетах буряків, сметани, кропу та навіть звичного шоколаду.

Що дивує українців у житті в Японії?

Японія – це країна, що може неабияк здивувати і туристів, і людей, які переїздять туди жити. Тож краще перед поїздкою дізнатися про деякі незвичні моменти, аби вони не стали шоком опісля та не зіпсували відпустку.