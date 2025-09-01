Жизнь в другой стране может быть непростой – и не в последнюю очередь из-за того, что цены могут существенно отличаться от привычных. Украинка, что учится и живет в Японии, рассказала 24 Каналу, что в Японии будет стоить в разы дороже, чем в Украине.
Насколько отличаются цены в Японии от украинских?
Украинка поделилась, что в целом японские цены выше украинских примерно на 20 – 30%.
Однако зарплаты и стипендии гораздо больше, поэтому это не создает дискомфорта,
– добавила она.
Но есть и продукты, цены на которые отличаются существенно – очень дорогие в Японии продукты из стран Европы и Америки. Кроме того, немало придется отдать также и за фрукты и ягоды.
Многие украинцы, что переезжали или путешествовали в Японию, отмечали, что больше всего "кусаются" цены на совсем привычные для украинцев фрукты. Например, еще три года назад за два персика нужно было заплатить 263 гривны, а всего пять слив обходились в 200 гривен. Даже за два обычных яблока нужно было заплатить 170 гривен.
Украинка также рассказала, что в повседневной жизни в Японии очень не хватает украинских продуктов, которые найти в японских магазинах почти нереально. В частности, не найти в супермаркетах свеклы, сметаны, укропа и даже привычного шоколада.
Что удивляет украинцев в жизни в Японии?
Япония – это страна, что может изрядно удивить и туристов, и людей, которые переезжают туда жить. Поэтому лучше перед поездкой узнать о некоторых необычных моментах, чтобы они не стали шоком после и не испортили отпуск.
- Например, украинка, живущая в Японии, заметила несколько минусов в стране – начиная от образования и заканчивая, как ни странно, технологиями, которые во всем мире считаются передовыми. Впрочем, нескольких цифровых вещей, которые полюбились уже всем украинцам, в Японии не найдешь.
- Но все же есть в Японии и немало технологий, что точно поразят – и украинка во время путешествия по Японии запечатлела несколько из них. Например, в автобусах можно отгородиться от соседей, а также много где найдется специальная машина для высушивания зонтов.