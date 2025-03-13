Чехия готовится к угрозе и воздушным тревогам: создали карту укрытий и инструктируют жителей
- Чехия опубликовала карту укрытий и инструктирует население о действиях в случае воздушных тревог и чрезвычайных ситуаций.
- Правительство планирует новые места для временных укрытий и разработку правил для их обустройства в зданиях.
Министерство внутренних дел Чешской республики готовит новую концепцию защиты населения. Страна планирует улучшить готовность к возможным кризисам.
Чехов пытаются подготовить к возможным перебоям в поставках энергии или услуг, а также информируют об укрытии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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Чехия готовится к кризисной ситуации
Чешское правительство планирует определить новые места для временных укрытий и разработать новые правила для владельцев зданий по их обустройству.
Кроме этого, в стране уже к лету запустят информационную кампанию "72 часа", которая научит людей быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
Также чешские спасательные службы создали интерактивную карту, где можно найти ближайшее укрытие. Она доступна на официальном сайте пожарной службы Чехии.
Карта укрытий в Чехии / скриншот с сайта terinos.izscr.cz
Между тем в чешских медиа все чаще появляется информация об укрытиях гражданской обороны и как реагировать на сигналы тревоги. СМИ подробно разъясняют людям, что делать в случае, если в стране объявят чрезвычайную ситуацию.
В случае сигнала воздушной тревоги советуют:
- Быстро найти ближайшее здание и зайти внутрь.
- Слушать официальные сообщения по радио, телевидению или получать информацию через SMS-сообщения.
- Не пользоваться лифтами (они могут остановиться из-за перебоев с электричеством).
- Если есть возможность, спуститься в подвал или любое другое подземное помещение.
К слову, в Польше также готовят население к выживанию в кризисный период. Министерство внутренних дел Польши вскоре выпустит пособие, которое поможет гражданам ориентироваться в кризисных ситуациях. До конца года его распространят в каждой семье по всей стране.