Вслед за ЕС: еще одна страна в Европе не будет предоставлять защиту части украинцев
Еще одна европейская страна, Черногория, приняла решение об ограничении временной защиты для украинских беженцев. Теперь она будет предоставляться по гораздо более строгим правилам.
Новые правила в Черногории предусматривают, что защита в стране не будет предоставляться одной категории украинских беженцев – а именно военнообязанным, которые не смогут доказать выполнение воинской обязанности или освобождение от нее, пишет RTCG.
Как изменится защита для украинцев в Черногории?
В Черногории военнообязанные украинцы, которые до прибытия в Черногорию проживали в Украине, отныне будут вынуждены также предоставлять документы, подтверждающие выполнение военной обязанности. Однако в стране уже предупредили, что эти ограничения не касаются тех граждан, которые уже пользуются временной защитой.
В правительстве отметили, что решение полностью согласуется с соответствующим решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля.
Между тем в Европе продолжают адаптировать правила пребывания украинских беженцев, пересматривая миграционную политику. Сейчас европейские страны приводят свое внутреннее законодательство в соответствие с решениями, ранее принятыми на уровне Европейского Союза для обеспечения единого подхода к учету граждан.
Напомним, что ранее Черногория приняла решение изменить свою визовую политикув отношении россиян и привести его в соответствие с требованиями ЕС. Таким образом, безвизовый режим для граждан России и Беларуси будет отменен. Впрочем, в стране опасаются, что введение виз может ударить по экономике Черногории – ведь Россия до сих пор остается одним из крупнейших туристических рынков страны. Только в 2023 году россияне составили более 16% от всех иностранных туристов.
Это делается для того, чтобы страна могла подготовиться к вступлению в ЕС – а на данный момент Черногория планирует стать членом союза уже в 2028 году.