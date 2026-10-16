Новые правила в Черногории предусматривают, что защита в стране не будет предоставляться одной категории украинских беженцев – а именно военнообязанным, которые не смогут доказать выполнение воинской обязанности или освобождение от нее, пишет RTCG.

Как изменится защита для украинцев в Черногории?

В Черногории военнообязанные украинцы, которые до прибытия в Черногорию проживали в Украине, отныне будут вынуждены также предоставлять документы, подтверждающие выполнение военной обязанности. Однако в стране уже предупредили, что эти ограничения не касаются тех граждан, которые уже пользуются временной защитой.

В правительстве отметили, что решение полностью согласуется с соответствующим решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля.

Между тем в Европе продолжают адаптировать правила пребывания украинских беженцев, пересматривая миграционную политику. Сейчас европейские страны приводят свое внутреннее законодательство в соответствие с решениями, ранее принятыми на уровне Европейского Союза для обеспечения единого подхода к учету граждан.

Напомним, что ранее Черногория приняла решение изменить свою визовую политикув отношении россиян и привести его в соответствие с требованиями ЕС. Таким образом, безвизовый режим для граждан России и Беларуси будет отменен. Впрочем, в стране опасаются, что введение виз может ударить по экономике Черногории – ведь Россия до сих пор остается одним из крупнейших туристических рынков страны. Только в 2023 году россияне составили более 16% от всех иностранных туристов.

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Это делается для того, чтобы страна могла подготовиться к вступлению в ЕС – а на данный момент Черногория планирует стать членом союза уже в 2028 году.