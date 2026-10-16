Нові правила в Чорногорії передбачають, що захист у країні не надаватимуть одній категорії українських біженців – а саме військовозобов'язаним, що не зможуть довести виконання військового обов'язку чи звільнення від нього, пише RTCG.

Як зміниться захист для українців у Чорногорії?

У Чорногорії військовозобов'язані українці, що до прибуття в Чорногорію проживали в Україні, будуть змушені відтепер також надати документи, що підтверджують виконання військового обов'язку. Але в країні вже попередили, що ці обмеження не стосуються тих громадян, що вже користуються тимчасовим захистом.

В уряді зазначили, що рішення повністю узгоджується з відповідним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня.

Тим часом в Європі продовжують адаптувати правила перебування українських біженців, переглядаючи міграційну політику. Зараз європейські країни узгоджують своє внутрішнє законодавство із рішеннями, що були раніше ухвалені на рівні Європейського Союзу для єдиного підходу для обліку громадян.

Нагадаємо, що раніше Чорногорія ухвалила рішення змінити свою візову політику щодо росіян та привести її у відповідність з вимогами ЄС. Відтак, безвіз для громадян Росії та Білорусі скасують. Втім, у країні побоюються, що запровадження віз може вдарити по економіці Чорногорії – адже Росія досі залишається одним з найбільших туристичних ринків країни. Тільки у 2025 році росіяни забезпечили понад 16% від усіх іноземних туристів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Робиться це для того, аби країна могла підготуватися до вступу в ЄС – а наразі Чорногорія має план досягнути членства вже 2028 року.