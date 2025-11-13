В популярном городе Европы туристов стало больше, чем местных: как это произошло

Один из красивейших городов Европы и даже мира сейчас переживает невероятный туристический бум. Впрочем, он не идет на пользу местным жителям – и многие из них покидают город навсегда.

В последние годы местные жители Венеции чувствуют себя "иностранцами в собственных домах", сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему местные жители покидают Венецию?

Только в 2024 году Венеция, известная также как "плавучий город", приняла рекордные 38,8 миллиона туристов – и это даже несмотря на то, что для путешественников ввели обязательный налог в 5 или 10 евро для того, чтобы вообще попасть в Венецию.

Статистика за это лето еще недоступна – впрочем, немало факторов указывают на то, что количество туристов продолжает расти, ведь многие другие популярные места отдыха также почувствовали на себе всплеск спроса. Впрочем, за переполненными улицами Венеции скрывается еще одна тенденция последних лет – сокращение местного населения.

Сейчас в историческом центре Венеции проживает всего 47 995 человек. И местный учитель Маттео Секки сообщил, что из 25 учеников его класса осталось всего шестеро, пишет The I Paper.

Время от времени я чувствую себя иностранцем в собственном доме и часто думаю, где я,

– заявил он.

Согласно исследованиям активиста, население Венеции упало до исторического минимума – и только с 1950-х годов более 12 000 человек переехали из города. Он заметил, что в парках стало значительно меньше детей.

Также магазины совсем другие. Раньше были пекарни, супермаркеты... Но сейчас есть только магазины для туристов и куча сувенирных лавок. Также вокруг куча кондитерских, и я действительно этого не понимаю,

– добавил он.

Мэр города Луиджи Бруньяро подтвердил, что туристический налог продолжится и в следующем году в сентябре и будет действовать на шесть дней дольше, чем в 2025 году. Только в этом году город заработал на налогах 5,4 миллиона евро, взыскав его с более 720 000 туристов, путешествовавших на один день.

