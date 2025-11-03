Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об инциденте?

По предварительным данным, обвалилась часть верхней конструкции здания, обломки которого упали на прилегающую территорию. На месте происшествия работают спасательные службы, которые проводят поисково-спасательные работы, чтобы выяснить, есть ли пострадавшие под завалами.

Справка. Башня Торре-деи-Конти, построена в XIII веке, является одним из самых ценных архитектурных объектов средневекового Рима. Она была частью оборонительной системы города и служила символом могущества семьи Конти, к которой принадлежал один из пап – Иннокентий III.

Как пишет CBS News, последние несколько месяцев сооружение находилось на реконструкции. Работы проводились с целью укрепления стен и сохранения архитектурного наследия. Местные власти сообщили, что обстоятельства обвала сейчас выясняются, и будет проведена техническая экспертиза.

Момент обвала: смотрите видео

Реакция властей и общественности

Мэрия Рима уже заявила, что безопасность исторических памятников остается приоритетом города. Территорию вокруг Императорских форумов временно перекрыли для туристов и местных жителей. Итальянские историки и архитекторы выражают обеспокоенность состоянием старинных сооружений, отмечая, что подобные инциденты могут повторяться из-за возраста зданий и влияние погодных условий.

