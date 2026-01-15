Не все так однозначно: какое гражданство на самом деле получит ребенок, рожденный в Антарктиде

Антарктида является уникальным континентом: здесь нет коренного населения, ни одно государство официально не владеет этой территорией, а все вопросы статуса регулируются международными соглашениями. Именно поэтому рождение ребенка на Южном полюсе не означает автоматического приобретения гражданства по месту появления на свет, как это происходит в большинстве стран.

Что будет, если ребенок родится в Антарктиде – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Environmental Literacy Council.

Какая практика существует в Антарктиде?

В мире распространен принцип "права земли", по которому гражданство предоставляется каждому, кто родился на территории государства. Однако Антарктида не принадлежит ни одной стране, поэтому этот механизм здесь не действует. В XX веке некоторые государства пытались обойти этот правовой пробел, используя рождение детей как символический способ закрепить свои претензии на континент.

Самыми активными в этом были Аргентина и Чили, которые считали себя географически ближайшими к Антарктиде. Несмотря на то, что Антарктический договор 1959 года "заморозил" все территориальные претензии и провозгласил континент зоной мирных научных исследований, старые требования продолжали формально поддерживать семь стран:

Аргентина,

Австралия,

Чили,

Франция,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Великобритания.

Самый громкий случай произошел в 1977 – 1978 годах, когда во время правления военной хунты Аргентина организовала беспрецедентную акцию. Беременную женщину Сильвию Морелло де Пальму была специально доставлена на антарктическую базу Эсперанса, где 7 января 1978 года родился Эмилио Маркос Пальма.

Как пишет Книга рекордов Гиннеса, он стал первым человеком в истории, который появился на свет на антарктическом континенте. В последующие годы Аргентина и Чили организовали еще десять "полярных родов", пытаясь продемонстрировать постоянное человеческое присутствие в регионе. Всего в Антарктиде родились 11 детей.



Что будет, если ребенок родится в Антарктиде / Фото Unsplash

Какое гражданство получили эти дети?

Впрочем, с точки зрения международного права эти события не имели никаких юридических последствий. Все дети получили гражданство исключительно по происхождению – аргентинское или чилийское, в соответствии с гражданством их родителей. Международное сообщество расценило такие действия как политический пиар, а не реальную попытку изменить статус континента, и после 1985 года практика "полярных родов" прекратилась.

В то же время эта история вошла в антарктические хроники с неожиданно положительным результатом: все 11 младенцев выжили в чрезвычайно суровых условиях. Благодаря этому Антарктида стала континентом с самым низким в мире уровнем детской смертности – 0%. Этот рекорд остается непревзойденным и сегодня.

Какая страна дает гражданство при рождении там ребенка?

В то же время в США действует принцип "права земли", по которому любой ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает гражданство. Однако ранее Дональд Трамп подписал указ о пересмотре процесса предоставления гражданства детям, рожденным в США, но его выполнение приостановлено из-за судебных исков.