Що буде, якщо дитина народиться в Антарктиді – розкаже 24 Канал з посиланням на The Environmental Literacy Council.

Яка практика існує в Антарктиді?

У світі поширений принцип "права землі", за яким громадянство надається кожному, хто народився на території держави. Однак Антарктида не належить жодній країні, тож цей механізм тут не діє. У XX столітті деякі держави намагалися обійти цю правову прогалину, використовуючи народження дітей як символічний спосіб закріпити свої претензії на континент.

Найактивнішими в цьому були Аргентина та Чилі, які вважали себе географічно найближчими до Антарктиди. Попри те, що Антарктичний договір 1959 року "заморозив" усі територіальні претензії та проголосив континент зоною мирних наукових досліджень, старі вимоги продовжували формально підтримувати сім країн:

Аргентина,

Австралія,

Чилі,

Франція,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Велика Британія.

Найгучніший випадок стався у 1977 – 1978 роках, коли під час правління військової хунти Аргентина організувала безпрецедентну акцію. Вагітну жінку Сільвію Морелло де Пальму спеціально доставили на антарктичну базу Есперанса, де 7 січня 1978 року народився Еміліо Маркос Пальма.

Як пише Книга рекордів Гіннеса, він став першою людиною в історії, яка з'явилася на світ на антарктичному континенті. У наступні роки Аргентина та Чилі організували ще десять "полярних пологів", намагаючись продемонструвати постійну людську присутність у регіоні. Загалом в Антарктиді народилися 11 дітей.



Що буде, якщо дитина народиться в Антарктиді / Фото Unsplash

Яке громадянство отримали ці діти?

Втім, з погляду міжнародного права ці події не мали жодних юридичних наслідків. Усі діти отримали громадянство виключно за походженням – аргентинське або чилійське, відповідно до громадянства їхніх батьків. Міжнародна спільнота розцінила такі дії як політичний піар, а не реальну спробу змінити статус континенту, і після 1985 року практика "полярних пологів" припинилася.

Водночас ця історія увійшла в антарктичні хроніки з несподівано позитивним результатом: усі 11 немовлят вижили в надзвичайно суворих умовах. Завдяки цьому Антарктида стала континентом з найнижчим у світі рівнем дитячої смертності – 0%. Цей рекорд залишається неперевершеним і до сьогодні.

Яка країна дає громадянство при народженні там дитини?

Натомість у США діє принцип "права землі", за яким будь-яка дитина, народжена на території країни, автоматично отримує громадянство. Однак раніше Дональд Трамп підписав указ про перегляд процесу надання громадянства дітям, народженим у США, але його виконання призупинено через судові позови.