В Британии рассказали о судьбе украинских беженцев после войны: резкое заявление главы МВД

Правительство Великобритании очертило дальнейшую судьбу украинцев, которые получили убежище после начала полномасштабной войны. Это произошло на фоне изменений в миграционном законодательстве и ужесточения требований к иностранцам.

Как сказал глава Министерства внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, украинские беженцы будут обязаны вернуться в Украину будут обязаны вернуться в Украину после завершения войны с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Не только ЕС: еще две страны рассматривают "репарационные кредиты" для Украины

Какова позиция британского правительства?

Махмуд отметила, что правительственная схема поддержки украинцев изначально была задумана как временная, а не как долгосрочный путь к постоянному проживанию в Великобритании. По словам министра, для тех, кто все же будет стремиться остаться в стране, условия будут значительно строже:

просителям убежища может понадобиться до 20 лет, прежде чем они получат право подать заявку на постоянное проживание;

заявки на получение статуса будут пересматриваться каждые 2,5 года, что означает постоянную проверку обстоятельств и соответствия условиям пребывания.



В Британии рассказали о судьбе украинских беженцев после войны / Фото Unsplash

Что известно об ужесточении правил для беженцев?

Британское правительство также планирует общее ужесточение миграционных требований. В частности, для получения права на постоянное проживание иностранцам – включая украинцев – придется:

продемонстрировать высокий уровень владения английским языком;

подтвердить отсутствие судимостей;

предоставить доказательства социального вклада в стране, например, стабильного трудоустройства или участия в местных общинах.

Справка. Как пишет The Sunday Times, программа приюта украинцев в Великобритании стала одной из крупнейших в Европе, однако в Лондоне все чаще заявляют о необходимости перехода к более строгой и "устойчивого типа" миграционной системы.

Заявление Махмуд определяет позицию правительства: большинство украинцев должны вернуться домой после завершения войны, а не рассматривать Великобританию как страну для постоянного проживания.

В США заговорили о масштабных депортациях украинцев: что об этом известно?