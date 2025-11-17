Как сказал глава Министерства внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, украинские беженцы будут обязаны вернуться в Украину будут обязаны вернуться в Украину после завершения войны с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Какова позиция британского правительства?
Махмуд отметила, что правительственная схема поддержки украинцев изначально была задумана как временная, а не как долгосрочный путь к постоянному проживанию в Великобритании. По словам министра, для тех, кто все же будет стремиться остаться в стране, условия будут значительно строже:
- просителям убежища может понадобиться до 20 лет, прежде чем они получат право подать заявку на постоянное проживание;
- заявки на получение статуса будут пересматриваться каждые 2,5 года, что означает постоянную проверку обстоятельств и соответствия условиям пребывания.
В Британии рассказали о судьбе украинских беженцев после войны / Фото Unsplash
Что известно об ужесточении правил для беженцев?
Британское правительство также планирует общее ужесточение миграционных требований. В частности, для получения права на постоянное проживание иностранцам – включая украинцев – придется:
- продемонстрировать высокий уровень владения английским языком;
- подтвердить отсутствие судимостей;
- предоставить доказательства социального вклада в стране, например, стабильного трудоустройства или участия в местных общинах.
Справка. Как пишет The Sunday Times, программа приюта украинцев в Великобритании стала одной из крупнейших в Европе, однако в Лондоне все чаще заявляют о необходимости перехода к более строгой и "устойчивого типа" миграционной системы.
Заявление Махмуд определяет позицию правительства: большинство украинцев должны вернуться домой после завершения войны, а не рассматривать Великобританию как страну для постоянного проживания.
В США заговорили о масштабных депортациях украинцев: что об этом известно?
- Ранее мы писали, что администрация Трампа рассматривает отмену временного юридического статуса для примерно 240 000 украинцев, которые выехали в США из-за войны.
- Риск депортации украинцев создает высокий уровень тревожности и неопределенности, а также имеет международно-политическое измерение, влияя на отношения с Украиной.