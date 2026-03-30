С 1 апреля все изменится: что ждет украинцев в Польше

С 1 апреля 2026 года в странах ЕС вступают в силу обновленные правила для лиц с временной защитой. Они непосредственно повлияют и на украинцев в Польше – в частности, изменятся условия пребывания, механизм перехода на долгосрочные разрешения и проверка статуса в разных странах.

Об этом сообщает InPoland. Главным изменением станет постепенная замена статуса PESEL UKR на разрешение CUKR.

Что изменится для украинских беженцев?

Отныне украинцы обязаны получить специальное разрешение CUKR, которое позволит легально проживать в Польше до трех лет. Таким образом польские власти переходят к более стабильной модели пребывания вместо временной защиты.

Оформление нового разрешения будет происходить исключительно в электронном формате через государственный портал MOS. Бумажные документы больше не будут принимать, поэтому заявителям стоит заранее подготовиться к цифровой процедуре и проверить свои данные.

Какие условия получения разрешения?

Как говорится на сайте польского правительства, чтобы получить разрешение CUKR, нужно соответствовать нескольким требованиям:

иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней;

сохранять этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года;

иметь его актуальным на момент подачи заявки;

подать документы не ранее чем через 30 дней после въезда в Польшу.

В случае сомнений относительно непрерывности статуса специалисты советуют обращаться в местные органы социальной поддержки или профильные организации. Эксперты рекомендуют украинцам заранее проверить свои данные и подготовить все необходимые документы. Несоблюдение требований или ошибки в заявке могут усложнить процесс получения вида на жительство.



