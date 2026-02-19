Выпишут штраф и заберут права: украинка раскрыла, что нельзя делать в США
Украинка, живущая в Америке уже больше года, рассказала о запретах, с которыми она столкнулась в штате Пенсильвания.
Украинка поделилась, что то, что в родной стране для нее было привычным, в США оказалось под запретом – и к этому нужно привыкнуть, сообщает yuliia_to.
Что нельзя делать в США?
Первое, о чем не знает немало людей – в Америке нельзя объезжать школьные автобусы, когда мигают красные огни. В стране это считается очень серьезным нарушением, и наказанием за него является не только штраф в 250 долларов, но и приостановление действия прав на 60 дней.
Кроме того, брать телефон в руки, даже когда автомобиль не движется, нельзя.
А как вы уже знаете, в США без авто – как без рук, поэтому лучше не рисковать своими правами,
– поделилась украинка.
Кроме того, необычной для украинки стала и новость, что в США до 21 года запрещен алкоголь. И такое правило действует во всех штатах страны еще с 1984 года. При этом вступать в брак в США можно с 18 лет.
Украинка рассказала о запретах в США: смотрите видео
Еще один необычный запрет – ловить рыбу можно только с лицензией. Сама украинка купила лицензию за 47 долларов, чтобы иметь возможность ловить рыбу на большом озере.
