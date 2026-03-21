Никогда не делайте этого во Франции: украинка раскрыла "неписаные правила" страны
- Во Франции нужно ждать, пока официант укажет на свободный столик, а не садиться самому.
- Американо во Франции означает алкогольный коктейль, поэтому лучше не заказывать его, если хотите черный кофе.
Перед поездкой или переездом во Францию украинцам следует запомнить несколько элементарных правил, чтобы пребывание там было максимально комфортным.
Туристы часто не знают о некоторых особых правилах поведения во Франции, а потому совершают несколько очень распространенных ошибок. И о том, как их избежать, рассказывает mira.proparis.
Что не стоит делать во Франции?
Не садитесь сами в заведениях
Для украинцев очень привычным делом является зайти в заведение и усадить себя самостоятельно – а вот во Франции обязательно нужно ждать, пока подойдет официант или администратор заведения и укажет на свободный столик.
Садиться самим не стоит даже в случае, если вы видите, что свободных мест хватает.
Не заказывайте американо
Если вы хотите выпить черного кофе, американо во Франции лучше не заказывать – ведь принесут совсем другой напиток.
Дело в том, что у французов принято американо называть алкогольный коктейль-аператив на основе красного вермута,
– поделилась украинка.
Не ешьте первыми в гостях
Если во Франции кто-то пригласит вас к себе домой, есть первым в гостях будет считаться очень невежливым. Сначала нужно дождаться, пока всех пригласят к столу и предложат угощаться.
Не забывайте о вежливости
Ее украинка советует вообще выкрутить на максимум – всегда здороваться в заведениях, прощаться, благодарить.
Интересно! Франция – это одна из самых популярных стран мира для путешествий. Ежегодно ее посещает от 90 до 100 миллионов человек, пишет Road Genius.
