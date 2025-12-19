Укр Рус
Что нельзя везти в Польшу: нужно знать перед Рождеством и Новым годом
19 декабря, 11:55
2

Что нельзя везти в Польшу: нужно знать перед Рождеством и Новым годом

Марина Блохина
Основні тези
  • В Польшу запрещено ввозить продукты из мяса и молока, а также срезанные растения, саженцы и семена; разрешено ввозить не более 2 кг фруктов и овощей.
  • Перед праздниками на пунктах пропуска могут быть очереди, самые большие ожидаются в "Шегинях" и "Краковце", наименьшие – в "Смильнице" и "Нижанковичах".

Многие украинцы отправляются в Польшу перед зимними праздниками – и для того, чтобы отпраздновать с родными, и чтобы привезти подарки, или же, наоборот, купить их.

Перед поездкой в Польшу стоит запомнить, какие продукты и вещи везти в эту страну запрещено, чтобы не возникло "сюрпризов" на границе. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Europortal рассказывает об основных правилах.

Что нельзя везти в Польшу?

Накануне зимних праздников правила ввоза продуктов и вещей в соседнюю страну ничем не отличаются от остального года. Польша – это страна Евросоюза, а это значит, что ввозные правила она имеет такие же, как и во всем ЕС.

Категорически запрещено ввозить в Польшу любые продукты из мяса и молока. Это достаточно широкое количество товаров – в частности, лучше сразу выложить из чемодана такую еду:

  • колбасы;
  • сосиски;
  • сыры;
  • сало;
  • кисломолочные товары;
  • свежие мясо и молоко;
  • консервированные продукты из мяса и молока.

Очень строго также проверяют наличие срезанных растений, саженцев и семян – поэтому лучше не везти их в подарок. Также на одного человека можно везти не более, чем 2 килограмма фруктов и овощей.


Не все продукты можно везти за границу / Фото Pexels

В общем без проблем можно везти конфеты, шоколад, печенье, оливки, фаршированные рыбой, мед – но количество этих продуктов не должно превышать 2 килограмма.

Как лучше ехать в Польшу перед праздниками?

В ГПСУ предупреждают, что перед Рождеством и Новым годом на некоторых пунктах пропуска могут быть немалые очереди, ведь пассажиропоток увеличивается на 25%. Поэтому лучше выбрать менее нагруженные места.

  • Наибольшие очереди ожидаются в "Шегинях" и в "Краковце".
  • Меньше всего же ждать придется перед пересечением границы в "Смильнице" и "Нижанковичах".