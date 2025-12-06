Эти вещи нельзя везти в Словакию: могут "завернуть" на границе
- В Словакию запрещено ввозить мясные и молочные продукты, а также ограничено количество ввоза определенных товаров, как например, печенье до 2 кг и вино до 4 литров.
- Общая стоимость ввозимых товаров на одного человека не должна превышать 300 евро, а ограничения на сигареты составляют до 40 штук.
Зимнее путешествие в Словакию может быть очень удачным – если не начать его с проблем на таможне. Ведь многие люди не знают об ограничениях при пересечении границы.
В Словакию, как и в любую другую страну ЕС, запрещено ввозить некоторые продукты – в частности мясные и молочные. А на другие же есть определенные ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Что нельзя везти в Словакию?
Таможенные правила в Словакии очень похожи на правила в других странах ЕС. В частности, нельзя везти мясные изделия, в том числе и различные колбасы и консервацию, а также молочные – сыр, масло и тому подобное. Существуют ограничения на следующие продукты:
- печенье, шоколад, сухие завтраки, крупы и детское питание – до 2 килограммов на человека;
- рыба – до 20 килограммов;
- кофе – до полкилограмма;
- чай – до 100 граммов;
- вино – до 4 литров;
- пиво – до 16 литров;
- крепкие напитки с более 22% спирта – до 1 литра.
На духи и туалетную воду ограничений в количестве нет, но в пределах фактурной стоимости. Кроме того, общая стоимость ввозимых товаров на одного человека не должна превышать 300 евро, а ввезенный кофе не должен стоить больше, чем 150 евро.
Также существует ограничение и на сигареты – можно ввозить до 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар или 50 граммов табака для курения, или разумного сочетания этих продуктов.
Что еще нужно знать туристам?
Ранее мы уже рассказывали, какие продукты запрещено ввозить в Украину после путешествий за границей. Лучше узнать об ограничениях заранее, чтобы потом не пришлось прощаться с приобретенными сувенирами.
Также следует иметь план действий на случай, если ваш рейс вдруг отменят. В частности в таком случае можно рассчитывать на возмещение средств, но только если действовать согласно определенным правилам.