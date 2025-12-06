Эти вещи нельзя везти в Словакию: могут "завернуть" на границе

Зимнее путешествие в Словакию может быть очень удачным – если не начать его с проблем на таможне. Ведь многие люди не знают об ограничениях при пересечении границы.

В Словакию, как и в любую другую страну ЕС, запрещено ввозить некоторые продукты – в частности мясные и молочные. А на другие же есть определенные ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Интересно "Всех бесит во Франции": украинка рассказала о неожиданном нюансе жизни в стране

Что нельзя везти в Словакию?

Таможенные правила в Словакии очень похожи на правила в других странах ЕС. В частности, нельзя везти мясные изделия, в том числе и различные колбасы и консервацию, а также молочные – сыр, масло и тому подобное. Существуют ограничения на следующие продукты:

печенье, шоколад, сухие завтраки, крупы и детское питание – до 2 килограммов на человека;

рыба – до 20 килограммов;

кофе – до полкилограмма;

чай – до 100 граммов;

вино – до 4 литров;

пиво – до 16 литров;

крепкие напитки с более 22% спирта – до 1 литра.

На духи и туалетную воду ограничений в количестве нет, но в пределах фактурной стоимости. Кроме того, общая стоимость ввозимых товаров на одного человека не должна превышать 300 евро, а ввезенный кофе не должен стоить больше, чем 150 евро.

Также существует ограничение и на сигареты – можно ввозить до 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар или 50 граммов табака для курения, или разумного сочетания этих продуктов.

Что еще нужно знать туристам?