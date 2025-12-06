Укр Рус
6 грудня, 14:56
Ці речі не можна везти до Словаччини: можуть "завернути" на кордоні

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Словаччину заборонено ввозити м'ясні та молочні продукти, а також обмежено кількість ввезення певних товарів, як наприклад, печиво до 2 кг та вино до 4 літрів.
  • Загальна вартість ввезених товарів на одну особу не має перевищувати 300 євро, а обмеження на цигарки становлять до 40 штук.

Зимова подорож до Словаччини може бути дуже вдалою – якщо не почати її з проблем на митниці. Адже чимало людей не знають про обмеження під час перетину кордону.

У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, заборонено ввозити деякі продукти – зокрема м'ясні та молочні. А на інші ж є певні обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України

Що не можна везти до Словаччини?

Митні правила у Словаччині дуже схожі на правила в інших країнах ЄС. Зокрема, не можна везти м'ясні вироби, в тому числі й різні ковбаси та консервацію, а також молочні – сир, масло тощо. Існують обмеження на наступні продукти:

  • печиво, шоколад, сухі сніданки, крупи та дитяче харчування – до 2 кілограмів на людину;
  • риба – до 20 кілограмів;
  • кава – до пів кілограма;
  • чай – до 100 грамів;
  • вино – до 4 літрів;
  • пиво – до 16 літрів;
  • міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра. 

На парфуми й туалетну воду обмежень у кількості немає, але в межах фактурної вартості. Окрім того, загальна вартість ввезених товарів на одну особу не має перевищувати 300 євро, а ввезена кава не має вартувати більше, ніж 150 євро. 

Також існує обмеження й на цигарки – можна ввозити до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар чи 50 грамів тютюну для куріння, або ж розумного поєднання цих продуктів. 

Що ще потрібно знати туристам?

