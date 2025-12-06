Ці речі не можна везти до Словаччини: можуть "завернути" на кордоні

Зимова подорож до Словаччини може бути дуже вдалою – якщо не почати її з проблем на митниці. Адже чимало людей не знають про обмеження під час перетину кордону.

У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, заборонено ввозити деякі продукти – зокрема м'ясні та молочні. А на інші ж є певні обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Що не можна везти до Словаччини?

Митні правила у Словаччині дуже схожі на правила в інших країнах ЄС. Зокрема, не можна везти м'ясні вироби, в тому числі й різні ковбаси та консервацію, а також молочні – сир, масло тощо. Існують обмеження на наступні продукти:

печиво, шоколад, сухі сніданки, крупи та дитяче харчування – до 2 кілограмів на людину;

риба – до 20 кілограмів;

кава – до пів кілограма;

чай – до 100 грамів;

вино – до 4 літрів;

пиво – до 16 літрів;

міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра.

На парфуми й туалетну воду обмежень у кількості немає, але в межах фактурної вартості. Окрім того, загальна вартість ввезених товарів на одну особу не має перевищувати 300 євро, а ввезена кава не має вартувати більше, ніж 150 євро.

Також існує обмеження й на цигарки – можна ввозити до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар чи 50 грамів тютюну для куріння, або ж розумного поєднання цих продуктів.

Що ще потрібно знати туристам?