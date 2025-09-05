Лесные пожары, которые этим летом охватили две страны, были на 30% интенсивнее, чем этого можно было бы ожидать без глобального потепления.

Огромные лесные пожары летом за считанные недели охватили 500 000 гектаров Пиренейского полуострова – и одни только масштабы этих пожаров поражают исследователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Пожары в Испании и Португалии

В доиндустриальном климате пожары такого масштаба, что этим летом охватили Испанию и Португалию, могли случаться один раз в 500 лет – но сейчас, когда мир нагревается из-за загрязнения, сжигания угля, нефти и газа, можно ожидать подобных природных явлений каждые 15 лет.

Жаркие, сухие и огнеопасные условия становятся все более распространенными из-за изменений климата, что приводит к пожарам беспрецедентной интенсивности,

– поделилась климатолог Клэр Барнс.

Исследователи обнаружили, что влияние изменения климата на экстремальную жару даже сильнее. До индустриализации максимальные температуры, державшиеся в течение 10 дней в регионе, можно было наблюдать только раз в 2500 лет – а сейчас температура зашкаливает каждые 13 лет.

Кроме того, изменения в землепользовании приводят к тому, что риск возникновения неукротимых пожаров растет. Несколько жарких средиземноморских стран пытаются справиться с последствиями запущенности сельскохозяйственной местности. Очень часто в селах остаются пожилые люди, а молодежь, что переезжает в города, оставляет после себя села с высокой растительностью, что легко загорается.

