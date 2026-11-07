"Никто не затыкает рот детям": учительница рассказала о различиях между украинскими и немецкими школами

Украинка, переехавшая в Германию и сейчас работающая там в школе, рассказала, что в системах образования двух стран есть очень существенные различия. В частности, ученикам разрешают разговаривать во время уроков, а учителям никогда не приходится покупать учебные материалы.

Украинская учительница сравнила условия в немецких и украинских школах и поделилась своими наблюдениями в TikTok. По ее словам, ученики в Германии могут свободно обсуждать учебные темы во время уроков, а вот учитель может столкнуться с серьезными юридическими последствиями, если будет фотографировать детей.

Почему немецкие школы отличаются от украинских?

Украинка Оксана Чекалова работает учительницей в Германии. И первое отличие в системах образования, которое она заметила, – детям не запрещают спокойно обсуждать учебные темы на уроках, если они не мешают другим.

"Никто не затыкает детям рот, они спокойно могут обсуждать тему, не мешая другим,

– поделилась учительница.

Но списать так легко, как в Украине, во время контрольных работ не получится: на партах устанавливаются специальные перегородки, поэтому подсмотреть в чужой тетрадь практически невозможно.

Еще одно отличие касается обеспечения школ учебными материалами. В учительской в немецких школах есть цветные принтеры, и учителя могут спокойно ими пользоваться для подготовки материалов к занятиям. Да и в целом педагогам и родителям не нужно тратиться ни на бумагу, ни на чернила, ни на сам принтер. Если же ребенку нужно что-то индивидуальное, чего в школе нет, родителям выдают список еще в начале года.

Учительница рассказала о школах в Германии: смотрите видео

Учительница также обратила внимание на бытовые условия в школах Германии: в каждом классе там оборудованы раковины, рядом всегда есть мыло и бумажные полотенца. А на эти нужды родителям также не нужно собирать деньги – все уже есть в учебных помещениях.

При этом ученикам не нужно носить школьную форму. Свобода самовыражения в одежде касается и педагогов – каждый может самостоятельно выбирать, в чем приходить на занятия.

Но некоторых строгих правил педагогам все же нужно придерживаться – и одно из них касается фотографирования учеников. В Германии учителям строго запрещено это делать, а за нарушение этого запрета можно понести серьезные юридические последствия – вплоть до лишения свободы и потери права работать по специальности.