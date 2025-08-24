Живут "в ноль" и платят налоги за собак: что больше всего удивляет украинку в Германии
- Украинку Ольгу удивляет система страхования и налогов в Германии, в частности, налог на собак и возможность застраховать почти все.
- Она также отмечает, что в Германии взрослыми людей считают только после окончания учебы и начала работы, а дружеские отношения часто ограничиваются знакомыми с детства.
Украинка Ольга живет и учится в Германии уже несколько лет, но ко многим вещам в стране приспособиться не может до сих пор.
Менталитет украинцев и немцев довольно сильно отличаются – как и законы в двух странах. И украинка Ольга рассказала 24 Каналу, что ее удивляет в жизни в Германии сильнее всего.
Налоги и страхование
Украинку удивляет то, что в Германии застраховать можно практически все – например, застраховать разбитие стеклянных предметов дома. Но и налогов платить нужно немало – на церковь, налог на собаку и тому подобное.
Доверие к институтам
Удивляет вера современного поколения в получение пенсии в будущем, хотя это математически невозможно, разве что все старики внезапно умрут. Как производное отсюда – они не инвестируют в будущее, а обычно живут в ноль, считая что государство даст,
– поделилась украинка.
Кроме того, удивляет ее и детскость и некоторая наивность немецкой молодежи – люди там могут быть очень осведомленными в "модных" темах, но одновременно иметь нулевые знания в других.
Взросление
В Германии, в отличие от Украины, взрослыми людей считают не в 18, а только тогда, когда они заканчивают обучение и начинают ходить на работу. То есть этот момент может наступить и в 30 лет – и в Германии это совсем не редкость.
Друзья
Очень часто в Германии люди дружат с теми, кого знают с детства, с кем знакомы десятилетиями.
Все остальные – или временная компания, или коллеги, или одногруппники. Словом дружбой они не разбрасываются,
– добавила девушка.
Кроме того, любую встречу – даже на кофе – нужно спланировать за неделю, и поэтому очень трудно быстро встретиться с кем-то из друзей или знакомых.
