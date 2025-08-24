Живуть "в нуль" і платять податки за собак: що найбільше дивує українку в Німеччині
- Українку Ольгу дивує система страхування та податків у Німеччині, зокрема, податок на собак та можливість застрахувати майже все.
- Вона також відзначає, що в Німеччині дорослими людей вважають тільки після закінчення навчання та початку роботи, а дружні стосунки часто обмежуються знайомими з дитинства.
Українка Ольга живе та навчається у Німеччині вже кілька років, але до багатьох речей у країні пристосуватися не може й досі.
Менталітет українців та німців досить сильно відрізняються – як і закони у двох країнах. І українка Ольга розповіла 24 Каналу, що її дивує у житті в Німеччині найсильніше.
Податки та страхування
Українку дивує те, що в Німеччині застрахувати можна практично все – наприклад, застрахувати розбиття скляних предметів удома. Але й податків платити потрібно чимало – на церкву, податок на собаку тощо.
Довіра до інституцій
Дивує віра сучасного покоління в отримання пенсії в майбутньому, хоча це математично неможливо, хіба всі старі раптово помруть. Як похідне звідси – вони не інвестують в майбутнє, а зазвичай живуть в нуль, вважаючи що держава дасть,
– поділилася українка.
Окрім того, дивує її й дитячість та деяка наївність німецької молоді – люди там можуть бути дуже обізнаними у "модних" темах, але водночас мати нульові знання в інших.
Дорослішання
У Німеччині, на відміну від України, дорослими людей вважають не у 18, а тільки тоді, коли вони закінчують навчання та починають ходити на роботу. Тобто цей момент може настати і в 30 років – і в Німеччині це зовсім не дивина.
Друзі
Дуже часто в Німеччині люди дружать з тими, кого знають з дитинства, з ким знайомі десятиліттями.
Все решта – або тимчасова компанія, або колеги, або одногрупники. Словом дружбою вони не розкидаються,
– додала дівчина.
Окрім того, будь-яку зустріч – навіть на каву – потрібно спланувати за тиждень, і через це дуже важко швидко зустрітися з кимось із друзів чи знайомих.
