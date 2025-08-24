Менталітет українців та німців досить сильно відрізняються – як і закони у двох країнах. І українка Ольга розповіла 24 Каналу, що її дивує у житті в Німеччині найсильніше.

Податки та страхування

Українку дивує те, що в Німеччині застрахувати можна практично все – наприклад, застрахувати розбиття скляних предметів удома. Але й податків платити потрібно чимало – на церкву, податок на собаку тощо.

Довіра до інституцій

Дивує віра сучасного покоління в отримання пенсії в майбутньому, хоча це математично неможливо, хіба всі старі раптово помруть. Як похідне звідси – вони не інвестують в майбутнє, а зазвичай живуть в нуль, вважаючи що держава дасть,

– поділилася українка.

Окрім того, дивує її й дитячість та деяка наївність німецької молоді – люди там можуть бути дуже обізнаними у "модних" темах, але водночас мати нульові знання в інших.

Дорослішання

У Німеччині, на відміну від України, дорослими людей вважають не у 18, а тільки тоді, коли вони закінчують навчання та починають ходити на роботу. Тобто цей момент може настати і в 30 років – і в Німеччині це зовсім не дивина.

Друзі

Дуже часто в Німеччині люди дружать з тими, кого знають з дитинства, з ким знайомі десятиліттями.

Все решта – або тимчасова компанія, або колеги, або одногрупники. Словом дружбою вони не розкидаються,

– додала дівчина.

Окрім того, будь-яку зустріч – навіть на каву – потрібно спланувати за тиждень, і через це дуже важко швидко зустрітися з кимось із друзів чи знайомих.

