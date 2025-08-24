Менталитет украинцев и немцев довольно сильно отличаются – как и законы в двух странах. И украинка Ольга рассказала 24 Каналу, что ее удивляет в жизни в Германии сильнее всего.

Налоги и страхование

Украинку удивляет то, что в Германии застраховать можно практически все – например, застраховать разбитие стеклянных предметов дома. Но и налогов платить нужно немало – на церковь, налог на собаку и тому подобное.

Доверие к институтам

Удивляет вера современного поколения в получение пенсии в будущем, хотя это математически невозможно, разве что все старики внезапно умрут. Как производное отсюда – они не инвестируют в будущее, а обычно живут в ноль, считая что государство даст,

– поделилась украинка.

Кроме того, удивляет ее и детскость и некоторая наивность немецкой молодежи – люди там могут быть очень осведомленными в "модных" темах, но одновременно иметь нулевые знания в других.

Взросление

В Германии, в отличие от Украины, взрослыми людей считают не в 18, а только тогда, когда они заканчивают обучение и начинают ходить на работу. То есть этот момент может наступить и в 30 лет – и в Германии это совсем не редкость.

Друзья

Очень часто в Германии люди дружат с теми, кого знают с детства, с кем знакомы десятилетиями.

Все остальные – или временная компания, или коллеги, или одногруппники. Словом дружбой они не разбрасываются,

– добавила девушка.

Кроме того, любую встречу – даже на кофе – нужно спланировать за неделю, и поэтому очень трудно быстро встретиться с кем-то из друзей или знакомых.

