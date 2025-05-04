Перекус на лестнице, перевозка сыра и не только: 10 странных запретов Франции, за которые могут наказать
- Во Франции существует 10 странных запретов, нарушение которых может привести к штрафам
- Говорится о таких, как пикники на лестнице Монмартра и купание в общественных фонтанах. Есть условия и по переходу дороги в неположенных местах и для владельцев собак.
Франция известна своей изысканностью, но и одновременно соблюдением строгих правил. Некоторые из них могут застать туристов врасплох – в результате штраф и плохие воспоминания из путешествий.
Поэтому, путешествуя по живописным улицам Франции, важно быть информированным о потенциальных штрафах. Понимание местных правил обеспечит беспрепятственный и приятный визит, пишет 24 Канал.
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10 запрещенных вещей во Франции
- Запрет есть на лестнице Монмартра
Монмартр, известный своими захватывающими видами, остается популярным местом для туристов. Однако, посетителям следует помнить, что пикники на легендарной лестнице строго запрещены, а за нарушение этого правила предусмотрены штрафы до 150 евро.
- Купание в фонтанах
Купание в общественных фонтанах Парижа и других городов не просто не одобряется, но и может привести к большим штрафам – все не так, как в романтическом фильме. Подобное может привести к штрафу до 450 евро.
Купание в фонтанах Франции запрещено / Фото Unsplash
- Курение в парках и на пляжах
Во Франции многие рекреационные зоны определены как зоны, свободные от табачного дыма, нарушение которых может привести к штрафу в размере до 68 евро.
- Провоз сыров без сертификации
Стремясь защитить свое кулинарное наследие, Франция ввела строгие правила транспортировки известных гастрономических брендов. Для перевозки определенных сыров нужен специальный сертификат, а нарушителям грозит штраф в размере до 15 000 евро за коммерческое распространение.
- Громкий разговор в поезде
Для пассажиров скоростных поездов, в частности TGV, действуют строгие правила соблюдения тишины. За громкие разговоры может быть наложен штраф в размере до 150 евро.
- Небрежное выгуливание собаки
Владельцы собак обязаны убирать за своими любимцами. Невыполнение – от 68 евро штрафа.
- Переход дороги в неположенном месте
Переход дороги в неположенных местах остается незаконным, несмотря на отсутствие транспортных средств. Нарушителям грозит штраф в размере 4 евро. Хотя эта сумма может показаться минимальной, неудобства, связанные с получением штрафа, могут быть довольно неприятными.
Переходить дорогу в неположенных местах во Франции карается штрафами / Фото Unsplash
- Использование дронов без разрешения
Во Франции действуют строгие правила, регулирующие использование дронов. Лица, которые управляют дронами без необходимого разрешения, могут быть оштрафованы на сумму до 75 000 евро, а также заключены в тюрьму.
- Сбор ракушек на пляжах
Некоторые пляжи, отнесены к категории природных заповедников, находятся под строгой защитой, что запрещает собирать ракушки и камни. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1 500 евро.
- Слишком яркие наряды в отдельных регионах
В разных исторических районах страны действуют правила, регулирующие одежду посетителей. За ношение провокационной или чрезмерно яркой одежды туристам может грозить "изгнание" из этих территорий или финансовые штрафы.
А о вещах, за которые могут оштрафовать в Польше, мы писали ранее.