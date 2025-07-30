Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО еще в 2024 году предупредила, что в Европе стопроцентно произойдет цунами. Его ожидают в Средиземном море.

Там есть опасная для цунами зона – разлом Аверроес, который расположен недалеко от побережья Испании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Когда в Европе произойдет цунами?

МОК ЮНЕСКО ожидает цунами в Средиземном море в ближайшие 30 лет. Землетрясение в разломе Аверроэс может вызвать шестиметровые волны, которые достигнут Испании всего за 21 минуту.

В лучшем случае жители побережья будут иметь 35 минут, чтобы убежать вглубь страны.

Но на самом деле эксперты ожидают, что ближайшее цунами будет высотой 1 – 2 метра. Хотя это также очень опасно.

Мы не ожидаем волн высотой 20 метров, как в Японии, Чили или на Суматре, а скорее один-два метра. Чрезвычайно опасной является не только высота цунами, но и потоки и движение воды, а также наводнения, которые могут нанести ущерб пляжам, гаваням и улицам. Если это небольшая гавань, а береговая линия очень низкая, цунами может быть более коварным

– заявила журналистам координатор французского Центра борьбы с цунами (CENALT) Элен Эбер.

Следует отметить, что с начала 20-го века в Средиземном море и окружающих морях произошло около 100 цунами – это 10% от общего количества цунами в мире за этот период.

Цунами на северо-востоке Атлантического океана, который омывает Европу, случаются реже. Хотя в 1755 году вызванное землетрясением цунами разрушило большую часть Лиссабона в Португалии, Кадиса в Испании, части Марокко и достигло юго-западного Корнуолла в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что зимой этого года, во время сильных землетрясений возле Санторини, Турция тоже начала готовиться к цунами.