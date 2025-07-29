На местах работают пожарно-спасательные службы, которые помогают откачивать воду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Какая ситуация в Польше сейчас?

Из-за интенсивных осадков вечером 28 июля подтопило улицы городков Толкмицко и Сухач, которые расположены на берегу Вислинского залива.

В частности в Толкмицко из берегов вышла местная река Страданка. Затопило не только улицы, но и даже некоторые помещения. В сети публикуют кадры из магазинов и кафе, на полу которых – вода.

По всей Польше пожарные совершили почти 3 000 выездов для ликвидации последствий непогоды.

На кадрах видно, что на некоторых улицах Толкмицко вода аж по колено спасателям.

Обратите внимание! По состоянию на утро 29 июля Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение третьего уровня для Нового Двора Мазовецкого и Гданьского поветов, а также для района Труймяста.

Между тем в южной части Европы из-за жары продолжаются сильные лесные пожары. Худшая ситуация в Греции, Турции и на Сардинии в Италии.