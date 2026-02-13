Европейская страна призывает рожать больше детей: 29-летние получают необычные письма

Недавно уровень рождаемости во Франции впервые упал до самого низкого уровня со времен Первой мировой войны – и это побудило правительство Макрона к довольно необычным мерам.

План повышения рождаемости, впервые обещанный Эммануэлем Макроном уже более двух лет назад, наконец запустили во Франции, пишет Express. Он имеет целью повысить осведомленность общественности относительно серьезной демографической проблемы в стране.

Зачем 29-летним во Франции будут рассылать письма?

Ключевым мероприятием нового плана борьбы с сокращением рождаемости стала рассылка писем людям, которым только что исполнилось 29 лет. Начнут делать это с конца лета, и сообщение будет содержать информацию о фертильности, репродукции, биологические часы и варианты сохранения плода.

Пришло время подумать о том, стоит ли иметь ребенка,

– говорится в письме, пишет Europe Reloaded.

Впрочем, план не останавливается только на рассылке писем – также он направлен на то, чтобы расширить доступность замораживания яйцеклеток. Это было разрешено еще законом о биоэтике 2021 года, и на практике часто сопровождается очень длительным временем ожидания.

Возраст в 29 лет может показаться странным выбором для рассылки письма, но именно с этого возраста во Франции разрешено консервирование гамет без медицинских показаний. Рассылка писем начинается на фоне резкого падения рождаемости в стране – примерно 1,56 ребенка на женщину.

Рождаемость постоянно падает с 2010 года, когда этот показатель еще составлял 2,03 – а вот уже в 2024 году смертность во Франции впервые превысила рождаемость.

Ключевые причины – экономическая неопределенность, высокая стоимость жизни и отсрочка рождения детей. На самом деле аж 28% французов основным препятствием к рождению детей называют высокую стоимость их воспитания.

Кроме того, очень большое влияние на рождаемость в стране имело решение от 2015 года об отмене универсальной детской помощи, что ранее предоставлялась независимо от дохода.

За что критикуют новый план?

Несколько феминистических организаций Франции уже раскритиковали президента страны из-за того, что он связал бесплодие с проблемой "демографического перевооружения" – и пока ни один депутат от его коалиции не использует этого термина. Также гнев у многих людей вызвало и то, что сам Эммануэль Макрон мне имеет детей.

Несмотря на то, что кризис рождаемости особенно острый во Франции, с ним сталкивается вся Европа: средний показатель по Европейскому Союзу снизился всего до 1,38 ребенка на женщину в 2023 году.

