План підвищення народжуваності, вперше обіцяний Еммануелем Макроном вже понад два роки тому, нарешті запустили у Франції, пише Express. Він має на меті підвищити обізнаність громадськості щодо серйозної демографічної проблеми у країні.

Навіщо 29-річним у Франції розсилатимуть листи?

Ключовий захід нового плану боротьби зі скороченням народжуваності стало розсилання листів людям, яким щойно виповнилося 29 років. Почнуть робити це з кінця літа, і повідомлення міститиме інформацію про фертильність, репродукцію, біологічний годинник та варіанти збереження плоду.

Настав час подумати про те, чи варто мати дитину,

– йдеться у листі, пише Europe Reloaded.

Втім, план не зупиняється лише на розсиланні листів – також він спрямований на те, аби розширити доступність заморожування яйцеклітин. Це було дозволено ще законом про біоетику 2021 року, та на практиці часто супроводжується дуже тривалим часом очікування.

Вік у 29 років може видатися дивним вибором для розсилання листа, але саме з цього віку у Франції дозволено консервування гамет без медичних показань. Розсилання листів починається на тлі різкого падіння народжуваності у країну – приблизно 1,56 дитини на жінку.

Народжуваність постійно падає з 2010 року, коли цей показник ще становив 2,03 – а ось вже 2024 року смертність у Франції вперше перевищила народжуваність.

Ключові причини – економічна невизначеність, висока вартість життя та відтермінування народження дітей. Насправді аж 28% французів основною перешкодою до народження дітей називають високу вартість їхнього виховання.

Окрім того, дуже великий вплив на народжуваність у країні мало рішення від 2015 року що скасування універсальної дитячої допомоги, що раніше надавалася незалежно від доходу.

За що критикують новий план?

Кілька феміністичних організацій Франції вже розкритикували президента країни через те, що він пов'язав безпліддя з проблемою "демографічного переозброєння" – та наразі жоден депутат від його коаліції не використовує цього терміну. Також гнів у багатьох людей викликало й те, що сам Еммануель Макрон мне має дітей.

Попри те, що криза народжуваності особливо гостра у Франції, з нею стикається уся Європа: середній показник по Європейському Союзу знизився всього до 1,38 дитини на жінку у 2023 році.

