Історія про те, що українські біженці "вимагають особливого ставлення", а через це нібито не можуть знайти роботу у Франції – це фейк, що поширюють російські телеграм-канали з посиланням на сюжет Fance24. Ось тільки видання ніколи не публікувало такого відео – ані на сайті, ані в жодній своїй соцмережі, пише SPRAVDI.

Що відомо про працевлаштування українців у Франції?

Російські телеграм-канали нещодавно почали поширювати "новину", мовляв, "французькі компанії масово відмовляються брати на роботу українських біженців, бо вони не хочуть соціалізуватися та вчити мову, а лише вимагають особливого ставлення".

Також у новині поширюється статистика, нібито протягом 2025 року компанії були змушені відхилити 75% заявок від українців.

Насправді ж джерела, на яке посилаються, не існує. І не лише France24, але й інші авторитетні французькі ЗМІ не писали про масові відмови українським біженцям у працевлаштуванні, пише VoxCheck.

Натомість для створення сюжету використали стокові фото для відео – а один з фрагментів навіть взяли з сюжету 2022 року від каналу France 3 Grand Est, де розповідали, що французькі компанії у Страсбурзі підтримують біженців та пропонують їм роботу.

Такий фейк має на меті дискредитувати українців за кордоном та підсилити наратив про "невдячних біженців".

