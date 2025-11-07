Будет ли выходной на День независимости в Польше: важный нюанс

День независимости Польши приходится на 11 ноября – и этот день является государственным выходным. Впрочем, отдохнуть можно будет не только во вторник, но и в понедельник.

В этом году в Польше можно будет отдохнуть четыре дня подряд – с 8 по 11 ноября. Первые два дня – это суббота и воскресенье, но и понедельник и вторник являются выходными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Time and Date.

Когда будет выходной на День независимости в Польше?

Поскольку в этом году День всех святых пришелся на субботу, то все работники, официально устроенные в Польше, будут иметь выходной в понедельник, 10 ноября, пишет In Poland. Поэтому, в понедельник не будут работать такие учреждения:

воеводские учреждения;

министерства и центральные учреждения, в том числе и Канцелярия Премьер-министра;

все отделения ZUS;

органы местной власти.

Впрочем, работники частных предприятий необязательно будут иметь в этот день выходной. Решение о том, когда предоставлять выходной за праздники, приходящиеся на субботу, принимает работодатель. Но многие школы все же будут закрыты 10 ноября – занятий не будет, но школы могут организовывать уход за детьми.

А вот магазины 10 ноября будут работать в обычном режиме.

А вот уже на следующий день в Польше отмечают День независимости, что является национальным праздником, а затем – выходным. Поэтому во вторник, 11 ноября, многие учреждения будут закрыты.

В польских городах и селах, в частности на площади Пилсудского в Варшаве, в этот день проводятся торжественные собрания и парады. Смена караула также происходит в полдень у Могилы Неизвестного солдата в столице.