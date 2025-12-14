Сколько денег нужно иметь для въезда в Польшу в 2026 году: точная сумма
- Для краткосрочного пребывания в Польше (до 3 дней) нужно иметь 300 злотых, а для длительного пребывания - 75 злотых в день.
- Без обратного билета путешественники должны иметь 200 злотых (для соседних стран), 500 злотых (для ЕС), или 2500 злотых (для других иностранцев) на возвращение.
Поездка в Польшу – это отличный способ провести зимний отпуск. К тому же немало людей отправляются в эту страну на сезонные заработки.
Не все украинцы знают, что для того, чтобы не "завернули" на польской границе, с собой нужно иметь определенное количество средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на gov.pl.
Сколько денег нужно иметь, чтобы поехать в Польшу?
Количество денег, которые нужно иметь при себе для поездки в страну, может зависеть от продолжительности поездки. Если вы планируете оставаться в Польше на 3 дня или меньше, достаточно будет суммы в 300 злотых. А вот если поездка продлится дольше, следует отложить по 75 злотых на каждый день запланированного пребывания в стране.
И кроме этой суммы на ежедневные расходы, внимательность нужно проявить людям, которые едут в Польшу без обратного билета. Путешественник в таком случае должен иметь деньги на возвращение в его страну. Минимальный запас такой:
- 200 злотых для граждан соседних с Польшей стран;
- 500 злотых для граждан ЕС;
- 2500 злотых – для всех остальных иностранцев.
Не обязательно, чтобы деньги были сразу в злотых, это может быть любая валюта – гривны, доллары или евро. А вот недостаток средств может стать причиной отказа во въезде.
Кроме того, для въезда в Польшу нужны такие документы:
- действительный документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий наличие медицинского страхования на минимальную сумму в 30 000 евро.
Что еще нужно знать туристам?
На границе с Румынией заработала система EES – теперь путешественникам для пересечения границы страны нужно будет сделать отпечаток пальцев и фотографию, а также отсканировать паспорт.
Кроме того, во время поездки в Польшу украинцы обязательно должны иметь один документ, без которого не пропустят через границу – многие туристы о нем забывают.