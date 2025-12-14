Скільки грошей потрібно мати для в'їзду до Польщі у 2026 році: точна сума

Поїздка до Польщі – це чудовий спосіб провести зимову відпустку. До того ж чимало людей вирушають до цієї країни на сезонні заробітки.

Не всі українці знають, що для того, аби не "завернули" на польському кордоні, із собою потрібно мати певну кількість коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на gov.pl.

Скільки грошей потрібно мати, аби поїхати до Польщі?

Кількість грошей, які потрібно мати при собі для поїздки до країни, може залежати від тривалості поїздки. Якщо ви плануєте залишатися у Польщі на 3 дні чи менше, достатньо буде суми у 300 злотих. А ось якщо поїздка триватиме довше, слід відкласти по 75 злотих на кожен день запланованого перебування у країні.

І окрім цієї суми на щоденні витрати, уважність потрібно проявити людям, які їдуть до Польщі без зворотного квитка. Мандрівник у такому випадку повинен мати гроші на повернення до його країни. Мінімальний запас такий:

200 злотих для громадян сусідніх з Польщею країн;

500 злотих для громадян ЄС;

2500 злотих – для усіх інших іноземців.

Не обов'язково, аби гроші були одразу у злотих, це може бути будь-яка валюта – гривні, долари чи євро. А ось брак коштів може стати причиною відмови у в'їзді.

Окрім того, для в'їзду до Польщі потрібні такі документи:

дійсний документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує наявність медичного страхування на мінімальну суму у 30 000 євро.

Що ще потрібно знати туристам?