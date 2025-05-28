Чешская полиция усилила проверки иностранцев: кто из украинцев может стать нелегалом

Полиция Чехии по вопросам иностранцев усилила проверки по всей стране. Правоохранители ищут людей, которые находятся в Чехии без надлежащих документов.

В частности в прошлом году полиция обнаружила почти 9,5 тысяч нелегалов. Больше всего из них составляли украинцы, молдаване и вьетнамцы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.

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Кого ищут и кто становится нелегалом в Чехии

Правоохранители проверяют документы людей, чтобы определить, кто находится в стране незаконно. Прежде всего говорится о тех, кто остается в Чехии без действующего вида на жительство, с недействительными визами, а также тех, кто был внесен в реестр нежелательных лиц.

В целом за первые три месяца 2025 года Чехии обнаружили почти 2 500 нелегалов. Среди них больше всего граждан Украины и Молдовы.

Еще одно серьезное нарушение, которое ищут правоохранители – это подделка документов. В частности ищут людей с:

фальшивыми водительскими удостоверениями,

поддельными свидетельствами о браке,

поддельными справками реестра судимостей,

фальшивыми документами, которые легализуют пребывание в Чехии.

Правоохранители заметили, что среди выявленных случаев чаще всего "липу" находили среди документов, которые иностранцы подавали вместе с заявлениями на получение вида на жительство.

Кроме этого, полицейские рассказали о случаях, когда иностранцы, в частности украинцы, "покупали" поддельные документы о прохождении курсов в автошколе. По этим материалам уже открыли 98 производств, и подозревают 35 человек.

Следует отметить, что за любые из этих нарушений могут депортировать из Чехии.