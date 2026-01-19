Украинку депортируют из Польши: она обругала переводчицу с русского

Из Польши вскоре депортируют украинку – и произойдет это из-за того, что она в полицейском участке обругала переводчицу с русского.

56-летнюю украинку депортируют из Польши: во время допроса женщина обругала переводчицу с русского языка, пишет 24 Канал со ссылкой на полицию в Бельске-Подляском.

Что известно о депортации украинки?

Гражданку Украины польская полиция задержала по подозрению в оскорблении переводчицы с русского. Произошло это во время того, как женщину допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве. Польского она не знала, поэтому местная полиция пригласила к участию в допросе переводчицу с русского языка.

Во время допроса украинка начала оскорблять переводчицу и употребляла в ее адрес вульгарную лексику. Из отделения полиции женщина уже не вышла, ведь ее задержали работники и взяли под стражу по обвинению в оскорблении лица, что "привлекли для оказания помощи государственным служащим во время и в связи с выполнением ею служебных обязанностей".

Украинке грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года. Польские правоохранители уже передали женщину работникам Пограничной службы с ходатайством о ее немедленной депортации.

