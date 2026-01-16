24 Канал со ссылкой на Migrant.info.pl расскажет, сколько надо зарабатывать в Польше, чтобы жить без стресса.

Во сколько обойдутся основные расходы в Польше?

Ориентировочные средние расходы в месяц в 2025 – 026 годах выглядят так:

Аренда однокомнатной квартиры: от 1 800 до 3 000 злотых в большинстве городов, в Варшаве – от 3 000 злотых.

от 1 800 до 3 000 злотых в большинстве городов, в Варшаве – от 3 000 злотых. Коммунальные услуги и интернет: 400 – 800 злотых.

400 – 800 злотых. Продукты питания: 900 – 1 300 злотых.

900 – 1 300 злотых. Общественный транспорт: 150 – 300 злотых, в зависимости от частоты поездок.

150 – 300 злотых, в зависимости от частоты поездок. Другие базовые расходы (одежда, личные потребности, развлечения): 300 – 600 злотых.

По подсчетам финансистки Марты Каминской, общие расходы в месяц для одного человека могут составлять от 3 500 до 6 000 злотых, в зависимости от города, условий аренды и стиля жизни.

Какая минимальная зарплата в Польше?

Как говорится на сайте правительства Польши, по состоянию на 2026 год минимальная заработная плата в стране составляет 4 806 злотых брутто, то есть примерно 3 605 злотых "на руки" после налогов. Этой суммы может хватить для скромной жизни в небольшом городе, но в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где дороже аренда и услуги, ее точно не хватит на комфорт.

По словам экспертов, для более спокойной и стабильной жизни желательно иметь чистый доход от 4 500 злотых в месяц, что примерно соответствует среднему уровню зарплат в Польше.



