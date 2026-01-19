56-річну українку депортують з Польщі: під час допиту жінка облаяла перекладачку з російської мови, пише 24 Канал з посиланням на поліцію в Більську-Підляському.

Цікаво Українці навіть не підозрюють: 5 найпопулярніших штрафів у Іспанії

Що відомо про депортацію українки?

Громадянку України польська поліція затримала за підозрою в образі перекладачки з російської. Сталося це під час того, як жінку допитували як свідка у кримінальному провадженні. Польської вона не знала, тож місцева поліція запросила до участі в допиті перекладачку з російської мови.

Під час допиту українка почала ображати перекладачку та вживала на її адресу вульгарну лексику. З відділку поліції жінка вже не вийшла, адже її затримали працівники та взяли під варту через звинувачення в образі особи, що "залучили для надання допомоги державним службовцям під час та у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків".

Українці загрожує штраф, обмеження волі чи позбавлення волі на термін до одного року. Польські правоохоронці вже передали жінку працівникам Прикордонної служби з клопотанням про її негайну депортацію.

Які ще новини з Польщі варто знати?