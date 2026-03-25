На Канарських островах готуються до шторму "Тереза", що, за очікуваннями, принесе близько 120 міліметрів опадів та бурхливу погоду, пише Express. Найсерйозніша ситуація на Тенерифе та Гран-Канарії – там вже оголосили помаранчеве попередження.

Чим небезпечний шторм "Тереза"?

Шторму "Тереза" метеорологічна служба Іспанії дала назву ще того тижня – головним чином через ризик руйнувань на Мадейрі та Азорських островах. Втім, зараз зливи та бурхлива, непередбачувана погода вже несуться до Канарських островів.

І попри те, що термін попередження має стекти вже у середу, метеорологи попереджають, що його можуть продовжити в міру оновлення прогнозів. Тим часом на усій Гран-Канарії оголосили про помаранчевий рівень небезпеки: лише за годину може випасти 30 міліметрів опадів, а за 12 годин – досить значні 80 міліметрів.

Тільки на цьому острові вже евакуювали понад 3000 людей: злива відрізала кілька населених пунктів. Десятки людей лишилися ізольованими у найбільш постраждалих районах ущелини Аргінегін, пише Daily Mail.

Помаранчеве попередження поширили й на Ла-Пальму: там особливо неприємна ситуація очікується на вершинах та північних схилах – кількість опадів швидко може досягнути 120 міліметрів. Синоптики також очікують періодичних гроз, а пориви вітру на Ла-Пальмі досягатимуть 70 кілометрів на годину.

Трохи краща ситуація на північних Канарських островах – там оголосили лише про жовте попередження, а прогнозована кількість опадів – 15 міліметрів на годину.

До слова, минулого житня влада Тенерифе активувала план дій у надзвичайних ситуаціях та просила місцевих жителів та туристів уникати непотрібних поїздок, адже шторм, що накрив острів, став одним з найсильніших за останнє десятиліття.

