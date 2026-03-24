Якщо ви не хочете, аби поїздка до Словаччини завершилася передчасно через відмову у перетині кордону, слід заздалегідь переглянути, які продукти не можна везти до цієї країни, пише RegioJet.
Яку їжу не можна провозити до Словаччини?
Дуже багато українців подорожують до Словаччини саме потягом, і митний та паспортний контроль у такому випадку здійснюється на кордоні. Його тривалість напряму залежить від того, чи виявлять заборонені товари серед речей пасажирів – а затримка поїзда навіть може призвести до штрафів.
Тож для того, аби уникнути цих неприємних наслідків, слід запам'ятати, яку їжу не можна провозити через кордон Словаччини. І перша категорія, що часто стає для українців проблемною — це продукти тваринного походження. Зокрема:
- м'ясо та м'ясні продукти (сало, тушонка, паштет, ковбаса тощо);
- молочні продукти (молоко, масло, сир, сметана, йогурт);
- страви домашнього приготування – пельмені, котлети, голубці, борщ, пиріжки тощо;
- домашні консерви (м'ясні, овочеві, рибні, грибні заготовки).
Також не можна везти свіжі фрукти та овочі, якщо на них немає сертифікатів. А на деякі товари діють обмеження у кількості, пише Закарпатська митниця.
- тихе вино – 4 літри;
- пиво – 16 літрів;
- спиртні напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр.
